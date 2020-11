Video zeigt, wie voll-autonomer Tesla für Fußgänger bremst

Gut gemeistert

Der "Full Self-Driving"-Autopiloten hat in diesem Fall alles richtig gemacht und sogar einen Passanten an der schlecht einsichtigen Fußgängerquerung erkannt. Der Tesla wartete so lange, bis der Fußgänger die Straße überquert hatte und setzte erst dann seine Fahrt fort.

Auf dem Screen in dem Tesla Model 3 ist außerdem zu sehen, wie das Elektroauto den Passanten erkannt hat. Auch ein weiterer Clip desselben YouTubers verdeutlicht, wie der neue Autopilot seine Umgebung sieht und interpretiert.