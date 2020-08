Vin Diesel macht jetzt Werbung für chinesisches E-Moped

Yadea ist ein in Europa noch relativ unbekannter Hersteller von E-Mopeds und E-Bikes. 90 Prozent des Umsatzes macht Yadea derzeit in China. Die E-Mopeds sollen jetzt aber in 80 Länder der Welt exportiert werden und deshalb hat sich die Firma einen Werbeträger ausgesucht, den man in westlichen Ländern gut kennt.

Hollywood-Star Vin Diesel schlüpft für den Werbespot für das Vespa-ähnliche Gefährt in die Rolle eines Spions, der mit dem E-Moped quer durch Los Angeles flüchtet.