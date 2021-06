Virtual Reality: Schwerer Start für Googles Daydream

Googles VR-Chef erklärt im futurezone-Gespräch wie der Technologiekonzern in Sachen Virtual Reality langfristig bestehen will.

Wenig Daydream-Phones

Hardware-Hersteller sind noch nicht wirklich auf den Zug aufgesprungen. Die Anzahl an Smartphones, die als Daydream-ready klassifiziert werden, ist noch überschaubar. Zu den populärsten Vertretern zählen Googles hauseigene Pixel-Phones. Auch aktuelle am Mobile World Congress (MWC) vorgestellte Flaggschiffe großer Hersteller sind nicht Daydream-ready.

Samsung geht eigenen Weg

Auch den Umstand, dass Samsung bei dem auf dem MWC gezeigten neuen Gear-VR-Headset samt Controller den Standard außen vorlässt, hält Singh nicht für bedenklich. “Es ist gut, Innovationen auf dem Feld Virtual Reality zu sehen. Einen Controller zu machen ist eine gute Sache.” Völliges Verständnis dafür, dass Samsung stattdessen ein sein eigenes Süppchen kocht, hat er aber dennoch nicht: “Natürlich wäre es besser, wenn sie Daydream aufgegriffen hätten. Aber mit der Zeit wird es einfach auch mehrere Alternativen geben”, so Singh.

Aktuell untersuche man sehr genau, wie Menschen Daydream nutzen. Dabei hat sich laut Singh herausgestellt, dass der dominierende Content Videoinhalte sind. Spiele sind dabei eher im Hintergrund. Grund dafür ist unter anderem, dass es relativ viele Ressourcen kostet, ein gutes VR-Spiel zu programmieren. Aktuell verbringen Daydream Nutzer etwa 40 Minuten pro Woche in der virtuellen Realität. “Wir wollen diesen Zeitraum steigern”, so Singh. “Wenn man jemanden dazu bringt, Zeit mit Virtual Reality zu verbringen, will er das öfters machen”, so der Google-Manager.