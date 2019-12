Volkswagen erklärt, wie eine E-Auto-Batterie aufgebaut ist

Flache Batteriemodule

Die verbaute Leistungselektronik steuert den Energiefluss zwischen Batterie und E-Motor und wandelt den Gleichstrom, den die Batterie speichert, in Wechselstrom um. Die Batterie kann mit maximal 11 kW im normalen Wechselstromnetz und mit 125 kW im Gleichstromnetz geladen werden.

Die Batteriemodule haben eine so flache Bauweise, dass sie am Fahrzeugunterboden angebracht sind. Ein Aluminium-Gehäuse mit integriertem Crashrahmen schützt die Batterie. Der modulare E-Antrieb-Baukasten wird zuerst im ID.3 verbaut. Das E-Auto soll in seiner günstigsten Variante für unter 30.000 Euro erhältlich sein. Ein offizielles Datum für den Verkaufsstart gibt es noch nicht.