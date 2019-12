VW nennt Preis des elektrischen ID.Crozz

Das erste von Grund auf neu entwickelte Elektroauto von Volkswagen, der ID.3, wird in den USA nicht auf den Markt kommen. Stattdessen will der deutsche Autobauer mit dem ID.Crozz (ID.4) kommendes Jahr den nordamerikanischen Automarkt aufmischen.

Nun hat Scott Keogh, der CEO von Volkswagen Amerika, erstmals über die angepeilte Preisspanne des elektrischen Crossover geredet. In einem Interview am Rande der Los Angeles Auto Show erklärte Keogh, der Preis des ID.Crozz liege im "sweet spot" in diesem Segment.