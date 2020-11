VW ID.4 feiert Österreich-Premiere im Pop-Up-Store

Das erste vollelektrische SUV von Volkswagen, feiert sein Debüt in Österreich und ist in der in der Mooncity Vienna erstmals hierzulande zu sehen. Auch weitere elektrische Modelle des Volkswagen-Konzerns können dort besichtigt werden.

Besucher können dort beispielsweise den VW ID.3, den Porsche Taycan sowie den Audi e-tron, den Seat Mii electric und den Cupra Formentor aus der Nähe betrachten und probesitzen. Darüberhinaus ist ein Konzeptauto von Skoda und der VW ID.3 in Polizei-Lackierung zu sehen. Auch ein Merchandise-Shop für die Marken des Volkswagen-Konzerns ist vorhanden.