Waschmaschinen reparieren gegen den Klimawandel

Wie will man überprüfen, ob ein Gerät für Langlebigkeit konstruiert ist?

Dazu gibt es eine gute Nachricht: Wir sind in einem EU-Konsortium, im Rahmen dessen wir objektive Testmethoden entwickeln. Diese Testmethoden basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Damit kann man vor der Zulassung eines Geräts feststellen, wie langlebig und wie einfach ein Produkt zu reparieren ist. Die Hersteller können sich dann darauf einstellen. Ab 2025 sollen eben in der EU nur mehr Produkte auf den Markt kommen, die bestimmten Kriterien der Langlebigkeit entsprechen.

Langlebige Produkte sind allerdings oft teuer in der Anschaffung. Viele können sich das wohl auch gar nicht leisten.

Die angeblich billigen Waschmaschinen sind gar nicht so billig. Eine Waschmaschine um 300 Euro ist technisch so konstruiert, dass sie nach drei Jahren kaputtgeht und eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Um zwanzig Jahre saubere Wäsche zu haben, braucht man also sieben Stück davon. Eine Alternative dazu ist eine hochwertige Waschmaschine um rund 1.000 Euro. Wer sich das nicht leisten kann, hat immer noch die Möglichkeit bei uns eine hochwertige Waschmaschine zu mieten. Ein Waschgang kostet 1 Euro.