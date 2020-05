Weitere Bilder vom neuen iPad Air aufgetaucht

Das ebenfalls gezeigte Logic-Board wiederum zeigt einen verbauten A8X-Prozessor, was bedeuten würde, dass Apple für die neuen iPads einen noch leistungsstärkeren Chip verwendet als für die iPhone-6-Generation. Denkbar ist, dass der aktuelle iPhone-Prozessor mit zusätzlicher Grafikleistung daherkommt, um bei aufwändigen 3D-Games noch besser punkten zu können. Wie ebenfalls bereits an anderer Stelle berichtet, zeigen die Bilder erstmals verbaute 2 Gigabyte Ram.

Apple wird die neuen iPads am 16. Oktober vorstellen und bietet wie bei der iPhone-Präsentation einen Live-Stream an. Für Rätselraten sorgte die Ankündigung des Events unter dem Motto "It's been way too long". Das könnte wiederum bedeuten, dass Apple erstmals seit langer Zeit neue iMacs vorstellt - im Gespräch ist etwa ein 27-Zoll-Display mit 5K-Auflösung. Ähnliche Monitore wurden bereits von Dell vorgestellt. Auch das externe Apple-Display, das bereits für die Präsentation des neuen Mac Pro erwartet wurde, könnte nach vielen Jahren endlich ein Upgrade auf 4K oder 5K spendiert bekommen.