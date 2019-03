Wie gut schlägt sich das Samsung Galaxy S10 im Durability-Test?

Bei tiefen Gräben gibt es Probleme

Ist der Ultraschallsensor wirklich besser? Zach zerkratzt in dem Video mit einem Mohs-Pick der Stärke 7 genau die Stelle, an der Samsung den Fingerabdrucksensor integriert hat. Bei diesem ersten Test funktioniert es es tatsächlich noch. Beim simulierten Glasbruch verweigert der Scanner allerdings dann doch die Erkennung - und zwar dann, als die Rillen im Glas zu tief werden, weil Zach die Tortur mit einem Pick der Stärke 8 wiederholt hat. Es bleibt natürlich fraglich, wie man es als User schafft, das Glas wirklich so stark zu zerkratzen wie in Zachs Video, doch man kann auch Pech haben und wenn bei einem Glasbruch etwa das Glas genau an der falschen Stelle bricht, ist das natürlich ungünstig.