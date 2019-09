Wiener Linien kaufen erstmals Wasserstoffbusse

Alle acht Jahre wird die Busflotte in Wien getauscht. Für die neue Ausschreibung, die 2021 ansteht, wagen die Wiener Linien erstmals einen Schritt in Richtung Wasserstoff. Zehn Normalbusse sollen gekauft werden, die ab 2023 oder 2024 eine komplette Linie (39A) bedienen sollen. Erste Testfahrten sind bereits im Mai 2020 geplant, eine entsprechende Tankstelle muss erst in der Garage Leopoldau errichtet werden.

Hohe Investitionen in Elektro-Busse

Darüber hinaus sind 62 neue Elektrobusse vorgesehen. Dabei soll es sich um Fahrzeuge in Normalgröße (12 Meter) handeln und nicht über die derzeit schon eingesetzten kleinen City-E-Busse. Die Inbetriebnahme ist zwischen 2022 und 2027 vorgesehen, sieben Linien, darunter der 57A und der 61A sollen künftig elektrisch befahren werden.Um die Gefährte über Nacht laden zu können, wird eine eigene E-Busgarage in Siebenhirten errichtet. Das Auftragsvolumen beträgt 170 Millionen Euro.

Reichweite und Kapazität sind der größte Hemmschuh beim Umstieg auf Elektrobusse. Denn während Wasserstoffbusse den Vorteil besitzen, existierende Dieselgefährte sowohl von der Reichweite als auch der Fahrgastkapazität 1:1 zu ersetzen, müssen E-Busse alle 80 bis 120 Kilometer geladen werden. Je nach Linienführung muss ein Bus aber bis zu 400 Kilometer pro Tag zurücklegen. Außerdem passen in einen Strom-Normalbus um knapp ein Drittel weniger Fahrgäste. Das hat mit dem Gewicht der Batterien zu tun.