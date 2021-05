Windows 10 Bug verursacht unangenehmes “Quietschen”:

Die jüngsten Windows-Updates verursachen einen Fehler bei der Wiedergabe von 5.1 Dolby Digital Surround Sound. Manche Soundkarten geben nach dem Update einen hochgepitchten, unangenehmen Sound bei der Nutzung bestimmter Apps wieder, also ein extrem hohes Quietschen, berichtet Bleeping Computer.

Microsoft prüft diesen Fehler nach eigenen Angaben derzeit und betont, dass es lediglich passiere, wenn man 5.1 Surround Sound aktiviert habe und nicht bei der Wiedergabe von Audio in normalem Stereo-Modus. „Wir arbeiten an einer Lösung und werden mit der kommenden Version ein Update bereit stellen“, heißt es seitens Microsoft.

Workarounds

Wer nicht so lange warten möchte, dem sei eines der Workarounds empfohlen. Microsoft selbst empfiehlt etwa, in den Einstellungen „Spatial sound“ auszuschalten. Dazu klicken Nutzende den Volume-Regler mit der rechten Maustaste an und schalten „Spatial sound“ ab, in dem sie eine andere der verfügbaren Optionen auswählen. Wer damit keinen Erfolg hat, sollte als Nächstes versuchen, die Video- oder Audio-Wiedergabe im Web in einem anderen Browser durchzuführen.



Das Problem tritt nach dem Update KB5001330 auf, welches im April erschienen ist, aber ebenso nach dem Update KB5003173, welches im Mai herausgekommen ist. Das Mai-Update dürfte außerdem zu weiteren Audio-Problemen führen, wie etwa stotternden Sound, wie TechRadar berichtet. Hierzu gibt es bisher aber nur einzelne Kommentare von Nutzenden und noch keine Lösungsvorschläge seitens Microsoft.