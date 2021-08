Windows 11 enthält neue Funktion für konzentriertes Arbeiten

Von Microsofts kommendem Betriebssystem Windows 11 kann man sich helfen lassen, wenn man sich schwer dabei tut, längere Aufgaben konzentriert und zügig zu bewältigen. Die Funktion Focus Sessions ist in die Uhr-App von Windows 11 integriert. Im Grunde handelt es sich um eine Art Timer, bei dem man Arbeits- und Pausenzeiten festlegt, schreibt TheNextWeb .

Spotify für Entspannungsmusik

So kann man Aufgaben etwa in Arbeitsschritte zu jeweils 30 Minuten, mit jeweils 10-minütigen Pausen dazwischen, gliedern. Die Zeiten sind frei wählbar. In die Funktion ist auch Spotify integriert, etwa für Personen, die sich bei Entspannungsmusik besser konzentrieren können. Außerdem eingebaut ist eine Aufgabenliste aus Microsofts To-Do-App.

Punkte sammeln

Wer Focus Sessions nutzt, wird auch auf eine leichte Gamification-Komponente stoßen. Es gibt etwa einen Fortschritts-Tracker, der Nutzer*innen anzeigt, wie viele Stunden am Tag man mit "konzentrierter Arbeit" verbracht hat. Funktionen wie Focus Sessions gibt es bereits als App am Markt. Eines der häufiger verwendeten Programme ist etwa Pomodoro.