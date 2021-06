Start von Windows 11: Was wir bisher wissen

Sobald jemand eine große Präsentation ankündigt, kann man davon ausgehen, dass es auch einen Leak gibt. Im Falle des neuen Microsoft-Betriebssystems Windows 11 landete eine Version sogar im Netz ( futurezone berichtete ). Microsoft bat Google zwar, die Suchergebnisse für die geleakte Version zu löschen, doch was einmal online ist, bleibt dort auch. Wir fassen euch zusammen, womit wir am Donnerstag rechnen können.

Die ersten Leaks (z.B. bei The Tech Chap oder Tom Warren auf Twitter) zeigen vor allem eine Neuerung beim Start-Menü . Statt einer unübersichtlichen Liste und Kacheln ( Live Tiles ), die man theoretische individualisieren kann, sich diese Mühe aber selten macht, werden schlanke Icons angezeigt. Die Apps , die man häufig nutzt, können angepinnt werden. Das ist dem Gruppieren wichtiger Anwendungen am Smartphone nicht unähnlich und klingt so, als könne man damit Desktop und Taskleiste sehr einfach aufräumen. Unterhalb der Icons findet man im Startmenü zudem "empfohlene" Dateien, wo wohl die zuletzt verwendeten Inhalte angezeigt werden.

Die bekannte Ordner-Struktur bleibt voraussichtlich erhalten. Allerdings wurden die Icons für Desktop, Downloads, Dokumente, Bilder und Co. überarbeitet und unterscheiden sich farblich voneinander. Das ist eine Kleinigkeit, die tatsächlich praktisch sein kann, da sie intuitiver ist.

Windows 11: Multitasking

Mit dem neuen Betriebssystem will Microsoft einen stärkeren Fokus auf Multitasking-Funktionen legen. Das fängt bei der besseren Ordnung auf dem Monitor an. Statt Minimieren und Maximieren kann nun ausgewählt werden, wo ein Fenster platziert wird, etwa auf der linken Hälfte oder im rechten Viertel des Monitors. So kann man sämtliche offenen Fenster sinnvoll sortieren. Tom Warren demonstriert das in einem kurzen Video auf Twitter.