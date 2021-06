Die auffälligste optische Änderung findet sich auf der Taskbar . Microsoft hat sich entschieden, die Elemente standardmäßig zu zentrieren und einen neuen Start-Button zu entwerfen. Auch das Startmenü selbst wurde neugestaltet und zentriert. Ganz oben finden sich die gepinnten Programme, darunter die „empfohlenen“ Elemente – also in erster Linie oft verwendete Dateien und Ordner. Die Live Tiles bzw. Kacheln sind in dieser Version komplett verschwunden.

Gut eine Woche bevor Windows 11 von Microsoft offiziell präsentiert wird , ist mehr oder weniger alles über das neue Betriebssystem durchgesickert. Zuerst wurden am Dienstag auf der chinesischen Social-Media-Plattform Baidu Screenshots gepostet , kurz darauf sickerte sogar ein ISO des neuen Betriebssystems durch, das sich installieren lässt. Das hat etwa Tom Warren von The Verge gemacht und so einige Details von Windows 11 ans Tageslicht gebracht.

Gute Nachrichten gibt es für alle, die sich mit dem zentrierten Design nicht anfreunden können. So lässt sich der Start-Button samt Icons auch an den linken Bildschirmrand – also seinen gewohnten Platz aus Windows 10 und früheren Versionen – verschieben.

Ecken und Widgets

Auffällig ist auch, dass Microsoft beim Startmenü sowie bei den Fenstern verstärkt auf abgerundete Ecken setzt. Diese Kleinigkeit verleiht dem Interface generell eine frische Optik.

In Windows 11 dürften viele Dinge des eingestellten Windows 10X eingeflossen sein. Dieses System sollte eigentlich für die Nutzung auf Dual-Screen-Geräten zugeschnitten sein. Nun hat sich Microsoft offensichtlich dafür entschieden, die entsprechenden Funktionen in das Haupt-Windows zu integrieren. So wurde das Anordnen von Fenstern am Desktop vereinfacht.