Nervige Wetter-Anzeige in Windows 10: So deaktiviert ihr sie

Mit dem Juni-Update schleicht sich eine Wetter-Anzeige in die Taskleiste ein. So wird man sie los.

Dies ist jetzt mit dem Juni-Update von Windows 10 passiert. Nach der Installation hat man in der Taskleiste rechts eine Wetteranzeige – im Falle von Österreich heute noch mit dem Begleittext „gelbe Warnstufe“.

Das Wetter-Widget wird nicht nur ungefragt in der Taskleiste platziert, sondern bei einigen Systemen auch noch schlecht angezeigt. Bei bestimmten Auflösungen ist die Anzeige verwaschen. Dieser Fehler ist schon seit ein paar Monaten bekannt, als dieses Update als Vorversion erschienen ist. Dennoch hat es der Bug in den finalen Release des Updates geschafft.

Option zum Deaktivieren ist nicht da, wo man sie sucht

Einigen User*innen zufolge ist die Wetteranzeige auch ungenau und zeigt etwa „bewölkt“ bei strahlendem Sonnenschein an. Klickt man das Wetter in der Taskleiste an, öffnet sich zudem nicht eine stündliche Vorhersage, wie man es vielleicht vom Smartphone gewohnt ist, sondern der News Feed. Auch dieser wird, je nach Auflösung, nicht korrekt angezeigt und ruckelt beim Scrollen.

Viele User*innen wollen diese Feature deshalb deaktivieren – was erneut Grund für Beschwerden liefert. Im geöffneten News Feed gibt es beim Menü mit den 3 Punkten oben keine Möglichkeit, den Feed auszuschalten. Auch ein Rechtsklick auf das Wetter zeigt nirgends einen Menüpunkt mit „Wetter“ an.

So deaktiviert man die Wetterleiste

Um den News Feed zu deaktivieren, müsst ihr rechts auf das Wetter oder irgendwo in der Taskleiste klicken. Dann geht ihr auf „Neuigkeiten und interessante Themen“. Hier wählt ihr „Ausschalten“.