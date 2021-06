Cortana streitet ab, dass Windows 11 existiert

Dass Microsoft demnächst eine neue Windows-Version veröffentlichen wird, ist an dem Sprachassistentzsystem vorbeigegangen.

Einblicke in Windows 11

Blöd nur, dass der Computer auf dem Cortana nach dem neuen Microsoft-Betriebssystem gefragt wird, schon unter Windows 11 läuft. Das ist in dem kurzen Video zu sehen, das The-Verge-Journalist Tom Warren auf Twitter veröffentlicht hat.

Neben witzigen Cortana-Video hat Warren noch weitere Einblicke in Windows 11 in mehreren Tweets geteilt. In dem kurzen Clip ist etwa das neue Startmenü, die zentrierte Taskbar und das Notifications-Panel zu sehen.