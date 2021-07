Erste Beta-Version von Windows 11 veröffentlicht

Windows 11 war bisher nur in einer Entwicklerversion verfügbar. Nun veröffentlicht Microsoft erstmals eine Beta-Version des Betriebssystems , wie das Unternehmen in einem Blog-Eintrag ankündigt . Zugänglich sein wird Windows 11 nur den Mitgliedern des Windows-Insider -Programms, also ausgewählten Tester*innen.

Reihe von Bugs

Wie The Verge berichtet, sollte die Beta-Version eine flüssiger laufende Version von Windows 11 sein, einige Mängel weist sie dennoch auf. In dem Blog-Eintrag zeigt Microsoft eine ganze Liste bekannter Schwachstellen, an deren Behebung noch gearbeitet wird. Bugs treten teilweise in sehr speziellen Situationen auf. Ist etwa der Datei-Explorer auf türkische Sprache eingestellt und der Batterieladestand des Computers liegt bei 100 Prozent, kommt es zu einer Schleifenbildung und einem Systemabsturz.

Entwickler*innen wird Umstieg empfohlen

Eine ganze Reihe von Problemen, die noch bei der Entwicklerversion (Dev-Version) auftraten, sind in der Beta-Version jedoch bereits behoben. Da die Beta-Version einen stimmigeren Eindruck von der endgültigen Serienversion von Windows 11 biete, rät Micrsoft Entwicklern, von der Dev- zur Beta-Version zu wechseln. Normalerweise ist dies nicht ohne Weiteres möglich, nun wurde aber eine temporäre Ausnahme geschaffen. Wie lange das Zeitfenster geöffnet bleibt, ist unklar. "Jetzt wäre die richtige Zeit" für einen Wechsel, schreibt Microsoft.