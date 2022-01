Windows bekommt nach 10 Jahren eine neue Lautstärke-Anzeige

Unter Windows 8 wurde 2012 die aktuelle Lautstärke-Anzeige eingeführt. Seither taucht am Bildschirm ein schwarzer Balken auf, wenn man die Volume über ein Headset oder an der Tastatur ändert. Diesem Lautstärken-Indikator hat Microsoft nun einen neuen, wesentlich moderneren Look verpasst.

Die neue Lautstärke-Anzeige orientiert sich beim Design an das Erscheinungsbild von Windows 11 und wird nicht die letzte dahingehende Design-Änderung sein, wie Microsoft in einem Blogeintrag erklärt.