Windows 11 macht es schwerer zu Chrome zu wechseln

Unter Windows 11 muss für jedes einzelne Dateiformat die Anwendung ausgewählt werden, mit der die jeweilige Datei standardmäßig geöffnet werden soll. Das berichtet The Verge . Will man beispielsweise von Edge auf Chrome wechseln muss für folgende Dateien der Chrome-Browser als Standardanwendung gewählt werden: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP und HTTPS.

Googles Chrome ist derzeit mit Abstand der populärste Browser, gefolgt von Apples Safari und Mozillas Firefox . Erst an 4. Stelle kommt der Edge -Browser von Microsoft. Mit dem Ziel, den niedrigen Marktanteil des Microsoft-Browsers zu steigern, dürften auch die Einstellungsmöglichkeiten in Windows 11 zustande gekommen sein.

Kritik der Konkurrenz

Diese Hürde, die Windows-Nutzer*innen in den Weg gelegt wird, erzürnt andere Browser-Hersteller*innen: "Microsoft hat kapiert, dass die einzige Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen ihren Browser zu verwenden, darin besteht, sie (in das Windows-Ökosystem) einzusperren", so ein Sprecher des Vivaldi-Browsers gegenüber The Verge.

Hiroshi Lockheimer, bei Google Senior Vice President für Android, Chrome und Chrome OS schreibt diesbezüglich auf Twitter: "Das von dem Unternehmen, das behauptet, das offenste von allen zu sein und 'die meiste Auswahl' zu bieten. Ich hoffe, dies ist nur in der Entwicklervorschau so und die endgültige Version von Windows 11 wird ihren Ansprüchen gerecht. Das ist weit entfernt von 'Auswahl'."