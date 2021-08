So sieht das neue Paint in Windows 11 aus

So kommen die Anwendungen, wie das neue Betriebssystem selbst, mit runden Ecken und Icons. Die Paint-App beinhaltet den Bildern nach eine einfachere Toolbar im Header. Neue Features oder sonstige Verbesserungen dürften den Bildern zufolge aber nicht kommen. Über Details hält sich der Konzern noch bedeckt.

Mit dem neuen Windows 11 , das sich aktuell in der Beta-Phase befindet, kommen auch MS Paint und die Fotos-App im neuen Design. Insgesamt 138 Fotos , die unter anderem die neuen Oberflächen von Paint und der Fotos-App zeigen, hat der Konzern auf dem Portal Unsplash für lizenzfreie Stock-Fotos veröffentlicht. Diese lassen zumindest vermuten, was Nutzer*innen bald erwarten können.

Generell sollen fast alle vorinstallierten Anwendungen wie Alarm & Uhr, Rechner, der Texteditor Notepad oder der Sprachrekorder im frischen Look erstrahlen. Auch arbeitet Microsoft an einem "neuen" Outlook und MS Teams Client. In den kommenden Wochen soll Microsoft die vorinstallierten Apps für Windows 11 ausrollen.

Windows 11 soll Ende dieses Jahres erscheinen. Es ist kostenlos, wenn Nutzer*innen bereits Windows 10 installiert haben.