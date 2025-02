Chinesischer ChatGTP-Konkurrent Ernie Bot wird gratis für alle

Baidu will seine Künstliche Intelligenz ab April komplett kostenfrei anbieten.

Baidu, der chinesische Technologieriese, hat angekündigt, seinen ChatGPT-Konkurrenten Ernie Bot ab April für die Öffentlichkeit komplett kostenlos zugänglich zu machen. Diese Entscheidung wurde während einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens bekannt gegeben, wie Reuters berichtet. Baidu begründet den Schritt mit verbesserter Technologie und gesunkenen Kosten.

Ernie steht für “Enhanced Representation through Knowledge Integration” und wurde erstmals bereits vor 2 Jahren präsentiert. Bislang war die Preisgestaltung so, wie man auch von OpenAI kennt, sogar im Hinblick auf die Versionsnummern. Die Basisversion Ernie 3.5 war für alle kostenlos, während das Premium-Modell Ernie 4.0 knapp 60 Yuan pro Monat (umgerechnet knapp 8 Euro) kostete.

Neue Suchfunktion

Am Donnerstag kündigte das Unternehmen außerdem die Einführung einer erweiterten Suchfunktion an, die ab dem 1. April ebenfalls kostenlos verfügbar sein wird. Das Unternehmen verspricht “Antworten auf Expertenniveau”.

Zu finden ist Ernie Bot hier. Die Webseite ist zwar komplett in Chinesisch gehalten, wenn man mit dem Bot aber in anderen Sprachen spricht, antwortet er auch in diesen.

China mischt KI-Markt auf

Auch wenn der Start von chinesischen ChatGPT-Konkurrenten oftmals holprig verlief, holt das Land bei KI immer mehr auf. Zuletzt sorgte etwa die KI DeepSeek und vor allem der Umstand, dass sie angeblich zu weit geringeren Kosten trainiert und betrieben werden kann, für Aufsehen. Die Ankündigung ließ die Aktienkurse zahlreicher Tech-Unternehmen im ersten Moment abstürzen, sie erholten sich aber später wieder.

Zu DeepSeek sind nach wie vor zahlreiche Fragen offen. Auch im Hinblick darauf, ob alle Behauptungen der chinesischen Urheber tatsächlich so stimmen.