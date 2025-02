Dubai Loop: Musk will “Wurmloch” unter Dubai bauen

14.02.2025

Die erste Ausbaustufe sieht ein 17 Kilometer langes Tunnelsystem mit 11 Stationen vor. In Zukunft soll es erweitert werden.

Multimilliardär Elon Musk verkündete am Donnerstag, dass sein Unternehmen "The Boring Company" ein Tunnelsystem unter Dubai bauen wird. Damit soll das überlastete Straßennetz der Wüstenmetropole entlastet werden. "Es wird wie ein Wurmloch sein - man kommt aus einem Teil der Stadt und boom!, ist man schon in einem anderen Teil der Stadt", sagte Musk in einem Videocall.

Durch das 17 Kilometer lange Tunnelsystem sollen autonome Fahrzeuge ihre Passagiere durch die Stadt transportieren und so den Stau an der Oberfläche umgehen. Durch Dubai zieht sich zwar ein riesiges Straßennetz mit 6-spurigen Autobahnen, in der 3,6-Millionen-Einwohner-Metropole kommt es allerdings immer wieder zu zähflüssigem Verkehr. 3,5 Millionen Autos sind pro Tag auf Dubais Straßen unterwegs. ➤ Mehr lesen: “Zukunft des Verkehrs”: Stau in Elon Musks Boring-Tunnel U-Bahn nur zu einem kleinen Teil unterirdisch Dubai hat bereits ein autonomes Transportsystem, das Menschen von A nach B bringt und sogar teilweise unterirdisch verläuft: die sogenannte Metro Dubai. Das U-Bahnnetz besteht aus 2 Linien (insgesamt 90 Kilometer) und 53 Stationen, davon befinden sich allerdings die meisten überirdisch. Lediglich 16 Kilometer werden unterirdisch zurückgelegt. Die U-Bahnen sind komplett fahrerlos unterwegs, mehr als 680.000 Personen nutzen sie pro Tag. Das entspricht etwa der Hälfte der Wiener U-Bahn. Bis 2029 ist der Bau einer dritten Linie mit 14 weiteren Stationen geplant.

Der Dubai Loop der Boring Company soll 20.000 Passagiere pro Stunde transportieren können und mehr als 11 Stationen in der Stadt verbinden. Weitere Details sind nicht bekannt, ein weiterer Ausbau ist angestrebt. ➤ Mehr lesen: 100-km-Netzwerk: Elon Musk will Las Vegas weiter untertunneln Las Vegas Loop mit Ampeln und menschlichen Fahrern Das von Elon Musk gegründete Infrastrukturunternehmen "The Boring Company" hat bereits ein ähnliches Projekt in Las Vegas realisiert. Der Las Vegas Loop hat aktuell 5 Haltestellen und ist 3,5 Kilometer lang. Eine Fahrt dauert rund 5 Minuten, die Betriebsgeschwindigkeit beträgt 56 km/h - vorausgesetzt, man muss nicht an einer Ampel anhalten.