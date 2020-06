Windows 8: Microsoft bringt klassisches Startmenü zurück

Microsoft hat am Mittwoch im Rahmen der Build-Konferenz ein großes Update für Windows 8.1 vorgestellt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erreichte ein Screenshot, der eine weitere Neuerung für ein bevorstehendes Update zeigen könnte. Darauf ist ein Startmenü in der Form zu sehen, wie es man von Windows 7 kennt, allerdings mit den Kacheln aus Windows 8. Bislang ist unter Windows 8 mit Bordmitteln lediglich das neue Kachel-Startmenü im Vollbild verfügbar, was von zahlreichen Nutzern kritisiert wird.

Unklar ist, wann oder mit welchem Update das neue Startmenü seinen Weg zurück in das Betriebssystem finden wird. Nutzer, die bereits jetzt schon das alte Menü zurückhaben wollen, müssen auf Software von Drittanbietern zurückgreifen, wie etwa Classic Shell.