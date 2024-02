X führt Telefonie und Videotelefonie für alle ein

Der Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hat bereits vor einiger Zeit eine Telefon- und Videotelefonfunktion eingeführt. Bislang war das allerdings nur Nutzer*innen möglich, die auch für den Dienst zahlen. Das soll sich ändern: X hat bekannt gegeben, dass Audio- und Videoanrufe auch von Nutzer*innen ohne Abo genutzt werden können.

Telefonie kann deaktiviert werden

Der Rollout ist gerade in Gange, es kann also eine Zeit dauern, bis die Funktion an alle Nutzer*innen ausgespielt wird. Die Funktion ist zudem standardmäßig aktiviert. Wer über X keine Telefonate führen will, kann das in den Einstellungen deaktivieren. Dazu geht man zu den "Einstellungen und Datenschutz" >> "Datenschutz und Sicherheit" >> Direktnachrichten". Hier kann man nicht nur Audio- und Videoanrufe aktivieren und deaktivieren, sondern auch festlegen, wer einen kontaktieren darf.

Standardmäßig sind das "Leute in deinem Adressbuch" und "Leute, denen du folgst". Es ist allerdings auch möglich, sich von allen verifizierten Nutzer*innen oder überhaupt allen X-Nutzer*innen anrufen zu lassen". Anrufe sind sowohl in der Android-App als auch in der iOS-App möglich.

Anrufe im Direktnachrichtenfenster möglich

Um einen Anruf zu starten, tippt man auf das Nachrichtensymbol und auf eine bestehende Konversation. Alternativ kann man auch eine neue Konversation starten. Im rechten oberen Eck findet sich dann ein Telefonsymbol, wo man wählen kann, ob man ein Audio- oder Videotelefonat durchführen möchte.