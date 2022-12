Nächstes Xiaomi-Flaggschiff kommt im iPhone-Look

Ein Aspekt sorgte bei der Präsentation der neuen Xiaomi-Smartphones für ziemliches Aufsehen: Beim Design des Standardgerät Xiaomi 13 hat sich der Hersteller ziemlich dreist am Lo ok des aktuellen iPhone 14 orientiert - auf den ersten Blick könnte man die beiden Geräte tatsächlich miteinander verwechseln.

Der Smartphone-Hersteller hat seine neuen Flaggschiff-Geräte für den chinesischen Markt präsentiert. Das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro starten zunächst in China und werden voraussichtlich ihren Weg nach Europa und Österreich finden.

Preis: umgerechnet ab rund 550 Euro (Preis in China)

Preis: umgerechnet ab rund 700 Euro (Preis in China)

Österreich-Start und Preise

Wann das Xiaomi 13 Pro und das Xiaomi 13 in Österreich auf den Markt kommen werden, ist noch unklar. In der Vergangenheit wurden die neuen Xiaomi-Spitzengeräte immer im Frühjahr in Europa gelauncht.

Wie viel die beiden neuen Xiaomi-Phones hierzulande kosten werden, ist ebenso noch unklar und wird erst zum Marktstart bekannt gegeben. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die beiden Geräte zu einem deutlich höheren Preis verkauft werden, als dies in China der Fall ist.

Zur Orientierung: Das Vorgängermodell Xiaomi 12 Pro kostet zum Marktstart in Österreich 1.149 Euro. Das Xiaomi 12 gab es damals zum Deutschland-Launch ab 849 Euro.