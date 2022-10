Xiaomi 12T Pro: Bringt's die 200 MP Kamera?

Mit dem 12T Pro schickt Xiaomi ein Smartphone ins Rennen, das in der oberen Mittelklasse, knapp unterhalb der Spitzengeräte angesiedelt ist. In erster Linie lockt es mit einer extrem hochauflösenden 200-MP-Kamera und einer Ladeleistung von 120 Watt .

Das Design bringt kaum Überraschungsmomente und ist an das Xiaomi 12 Pro angelehnt, das im Frühjahr präsentiert wurde. Das 12T Pro kommt hingegen ohne Waterfall-Display aus, was bedeutet, dass sich das Display nicht über die Ränder zieht und eben mit dem Gehäuserahmen abschließt.

Wer will kann in den so genannten Ultra-HD-Modus (4-in-1 Binning) wechseln, bei dem 50-MP-Bilder auf dem Smartphone landen. Es gibt auch die Möglichkeit, Fotos mit der vollen Auflösung von 200 MP aufzunehmen. Die Bilder mit 12.288 x 16.384 Pixel haben dann eine durchschnittliche Dateigröße, die meist die 50 MB überschreiten.

Die 200 MP Hauptkamera setzt auf ein 16-in-1 Pixel-Binning und ermöglicht dadurch eine theoretische Pixel-Größe von 2,56 μm . Im Standardmodus werden Bilder also in einer 12-MP-Auflösung abgespeichert.

Im Alltag zeigt sich, dass die Weitwinkelaufnahmen in der Bildmitte zwar scharf sind, an den Bildrändern sind die Fotos allerdings ziemlich unscharf und die Farbdarstellung kann auch nicht mehr wirklich überzeugen.

Fazit

Das Xiaomi 12T Pro ist ein mehr als passables Gerät, das die Lücke zwischen Mittel- und Spitzenklasse füllt. Im Großen und Ganzen lässt das Smartphone kaum Wünsche offen und kann mit einer gehobenen User-Experience aufwarten.

Auch wenn das Display von richtig hoher Qualität ist, gibt es einen kleinen Kritikpunkt an der Helligkeit. Das steht übrigens stellvertretend für das Gesamtwerk: Die Ausstattung ist in vielen Punkten in der Flaggschiff-Liga angesiedelt, während gleichzeitig bei zahlreichen Aspekten einige, kleinere Makel zu finden sind.

So auch bei beim Kamera-Setup: Die Hauptkamera liefert hervorragende Ergebnisse, das restliche Kamerasystem ist hingegen etwas enttäuschend. Wer aber mit der Hauptkamera zufrieden ist und auf die Weitwinkelkamera zumindest zum Teil verzichten kann, wird für den Neupreis von 799 Euro kaum eine bessere Fotoqualität bekommen.

In Österreich kommt das Xiaomi 12T Pro am 13. Oktober in den Handel. Der Preis liegt bei 799 Euro. Es ist ausschließlich in Schwarz und der Speichervariante 8/256 GB zu haben.

Wem der Neupreis von 799 Euro zu hoch ist, sollte ein bisschen abwarten. Die Preise der Xiaomi-Smartphones fallen nämlich in der Regel recht schnell und recht stark.