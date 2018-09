Xiaomi blendet Werbung in Android-Einstellungen ein

Der weltweit viertgrößte Smartphone-Hersteller Xiaomi ist mit Werbeeinschaltungen auf seinen Android-Handys aufgefallen. Auf den Geräten ist bereits seit längerem Xiaomis angepasste Android-Firmware Miui samt entsprechender Apps vorinstalliert.

Ein populärer Post in der Xiaomi-Subreddit berichtet etwa davon, dass im Musik-Player sowie in anderen Apps die Zahl an Werbeeinstellungen massiv gestiegen ist. Sogar in den Einstellungen würde demnach Werbung angezeigt werden. Die Anzeigen werden demnach eingeblendet, obwohl der Nutzer „Empfehlungen“ ausgeschaltet hat.