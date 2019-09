Xiaomi M9 Pro 5G ist in 48 Minuten voll geladen

Xiaomis Mi 9 erhielt ein Updaten, bei dem vor allem der Akku stark verbessert wurde. Demnach soll das Mi 9 Pro 5G kabelgebunden mit 40-Watt Fast-Charging innerhalb von 5 Minuten zu 20 Prozent und in 48 Minuten zu 100 Prozent geladen sein.

Ohne Kabel wird mit 30 Watt geladen, was in 25 Minuten für 50 Prozent und in 69 Minuten für 100 Prozent Akku-Ladung sorgen soll. Das mitgelieferte 45-Watt-Ladegerät soll als All-in-one-Charger funktionieren und neben dem Smartphone auch Laptops aufladen können.