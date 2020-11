Xiaomi Mi 11 Pro kommt mit neuartiger Display-Technologie

Die nächste Runde neuer Flaggschiff-Geräte steht für das kommende Frühjahr an. Die Spitzengeräte zahlreicher Hersteller befinden sich gerade im finalen Entwicklungsstadium. Und liegt es in der Natur der Sache, dass parallel dazu immer mehr Details zu den anstehenden Flagship-Devices an die Öffentlichkeit durchsickern.

In diesem Sinne gibt es nun neue Informationen über das Display des Xiaomi-Spitzengerätes Mi 11 Pro, das für Anfang 2021 erwartet wird. Demnach wird das Smartphone gleich mit einer ganzen Reihe neuartiger Screen-Technologie ausgestattet sein.