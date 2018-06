Xiaomi Mi Mix 2 im Test: Es geht auch ohne Notch

Das Xiaomi Mi Mix 2 ist bereits Ende 2017 erschienen, war bisher aber hauptsächlich als Grauimport erhältlich. Jetzt wo Xiaomi offiziell in Österreich angekommen ist, ist es deutlich einfacher dieses Smartphone zu erwerben. Man findet es etwa im Mi Store in der Shopping City Süd bei Wien (499 Euro) oder bei Providern. So hat etwa Drei das Xiaomi Mi Mix 2 ins Sortiment aufgenommen (ab 0 Euro).

Wer günstiger bei Online-Händlern kaufen will (ab 360 Euro) sollte darauf achten, die „Global Version“ zu bekommen, die Google Play zertifiziert ist. Ansonsten bekommt man möglicherweise einen Grauimport mit chinesisch-sprachigen Betriebssystem und ohne Play Store.