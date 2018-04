Sony XZ2 im Test: Großer Schritt für Sony, ein kleiner für User

Videos in 4K und Superzeitlupe

Das XZ2 ist das erste Smartphone, das 4K-Videos in HDR aufnehmen kann. Damit das gut aussieht, sollte man bei gutem Licht und nur statische Motive filmen. Denn sobald es zu dunkel ist und in Innenräumen, sehen die Videos zu neutral und fad aus. Bei Schwenks ruckelt die Aufnahme stark, wenn sich das Motiv bewegt gibt es ebenfalls Bildstörungen. Zudem ist die Bildstabilisierung im HDR-Modus nicht verfügbar. Außerdem ist das Filmen mit 4K HDR sehr leistungsintensiv, weshalb der Akku ordentlich darunter leidet und das XZ2 an der Rückseite merkbar warm wird. Im Alltag ist man mit dem normalen 4K-Videomodus in den meisten Situationen besser dran.

Nicht nur beim 4K-Filmen, sondern auch der Superzeitlupe lässt das XZ2 seine Muskeln spielen. Während die Konkurrenz die Videos mit 960 Bildern pro Sekunde nur in 720p aufzeichnen kann, schafft das XZ2 das in 1080p. Allerdings nur 0,1 Sekunden. Die Chance genau den gewünschten Moment in Superzeitlupe einzufangen, ist sehr gering. Das XZ2 verzichtet im Superzeitlupenmodus zudem auf eine Bewegungserkennung zum Auslösen der Highspeed-Aufnahme. Beim Samsung S9+ funktioniert diese aber ohnehin nicht zufriedenstellend, beim XZ2 wäre es vermutlich nicht anders gewesen. Die Auflösung kann auf 720p eingestellt werden, um die üblichen 0,2 Sekunden Zeitlupen-Aufnahme zu haben, wie beim Huawei P20 Pro und Samsung S9.