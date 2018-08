Xiaomi Pocophone F1 ab sofort in Österreich erhältlich

Xiaomi kündigte am Dienstag die Europa-Preise des Smartphones an. Dort wurde das günstigste Modell mit 64 Gigabyte internem Speicher und sechs Gigabyte Arbeitsspeicher mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329 Euro beworben, das Modell mit 128 Gigabyte internem Speicher soll 369 Euro kosten. Preise für die Modelle mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Ob es diese Modelle mit mehr RAM und internem Speicher auch in Europa geben wird, blieb vorerst unklar. Venkon Technix wies in der Aussendung aber auch darauf hin, dass künftig alle Varianten verfügbar sein sollen, auch die „Armored Edition“ mit Kevlar-Rückseite.