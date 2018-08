Xiaomi bringt günstiges Highend-Handy Poco F1 nach Europa

In der Variante mit sechs Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher kostet das Handy demnach 329 Euro, mit 128 Gigabyte Speicher 369 Euro, wie im Rahmen eines Events sowie per Twitter bekannt gegeben wurde. Fix ist der Marktstart laut GSMArena in Frankreich und Spanien.

Wie es in Österreich mit dem Start aussieht, war vorerst noch unklar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Gerät in jedem Fall seinen Weg zu österreichischen Händlern finden wird, sobald es in anderen EU-Ländern auf dem Markt ist.