Xiaomi stellt neues Smartphone-Topmodell Mi 8 vor

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat heute sein neuestes Topmodell vorgestellt. In Anlehnung an das achtjährige Firmenjubiläum nennt es sich Mi 8. Äußerlich kann man es kaum von einem iPhone X unterscheiden. Im Inneren werkt ein Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor mit 6 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Das 6,21-Zoll-AMOLED-Display hat eine Auflösung von 2248 mal 1080 Pixel (FHD+).

Kameras

Auf der Rückseite des Geräts sind wie beim iPhone X zwei Kameras vertikal übereinander angeordnet. Ihre Sensoren nehmen Bilder mit jeweils 12 Megapixel auf, wobei auf große Pixelgrößen geachtet wurde, wie Engadget beschreibt. Laut TheNextWeb ist die Hardware mit lernender Software verbunden, um möglichst optimale Bilder zu erzeugen. Die Frontkamera des Xiaomi Mi 8 hat eine Auflösung von 20 Megapixel. Neben dieser in einem Notch untergebrachten Kamera gibt es noch eine Infrarot-Kamera für die integrierte Gesichtserkennung.

Kampfpreis

Eine Besonderheit des Mi 8 ist die zweifache Frequenzbandnutzung für GPS. Dadurch soll die eigene Position besonders genau bestimmt werden können. Das Xiaomi Mi 8 in seiner Basisversion (mit 64 GB Speicher) wird in China um umgerechnet 360 Euro verkauft werden. Laut TheNextWeb ist dies selbst für chinesische Verhältnisse ein Kampfpreis. Das ähnlich leistungsfähige OnePlus 6 soll etwa in China um umgerechnet 452 Euro verkauft werden.