YouTube Music im Test: Was die Spotify-Alternative kann

Was fehlt

Beim Blick in die Einstellungen würde ich mir von YouTube Music allerdings etwas mehr wünschen. So lässt sich etwa nicht die Qualität der Streams und Downloads regulieren. Standardmäßig setzt YouTube Music hier auf 128 kbps (AAC in den Apps, OPUS auf der Weboberfläche) bei guter Verbindung und 64 kbps bei schlechter Verbindung. YouTube plant, demnächst eine höhere Qualitätsstufe (256 kbps) sowie die Wahlmöglichkeit in den Einstellungen freizuschalten. Wann genau es so weit sein wird, ist nicht bekannt.

Kein Chromecast Audio, kein Google Home

Auch in Sachen Hardware-Support vermisse ich bei YouTube Music noch einiges. So wird zwar Googles Streaming-Dongle Chromecast unterstützt – allerdings nur die TV-Variante. Der eigentlich für Musikstreaming ausgelegte Chromecast-Audio ist noch nicht mit YouTube Music kompatibel. Die entsprechende Option wird in der App einfach ausgeblendet. Lediglich über den Umweg die gesamte Smartphone-Audioausgabe zu casten kann man seine Chromecast-Audios auch mit YouTube Music nutzen.