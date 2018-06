YouTube Music und YouTube Premium starten in Österreich

Mitte Mai hat Google angekündigt, es mit dem Musikstreaming unter der Marke YouTube ernst zu meinen und YouTube Music angekündigt. Außerdem erklärte der Konzern, das werbefreie YouTube Red durch YouTube Premium zu ersetzen und gemeinsam mit YouTube Music anzubieten. Nun sind die neuen Angebote auch in Österreich und Deutschland verfügbar, wie Google in einer Aussendung erklärte.

YouTube Music

Da YouTube ohne Videos nur schwer vorstellbar ist, sind in YouTube Music natürlich auch die entsprechenden Videos vorhanden. Wahlweise kann man in der App aber auch nur die Audiospur abspielen, etwa um unterwegs Daten zu sparen.

YouTube Music existiert parallel zu Googles Streaming-Dienst Play Music und bietet ähnliche Features, wie auch andere Musikstreaming-Dienste. So gibt es eine Suchfunktion, Playlists, persönliche Empfehlungen sowie die Möglichkeit, Musik herunterzuladen, um sie auch offline abspielen zu können. Neben offiziellen Alben und Singles finden sich in dem Dienst auch Remixe, Liveaufritte, Cover-Versionen und „schwer zu findende Musik, die es nur auf YouTube gibt“.

YouTube Premium

YouTube Premium ermöglicht nicht nur werbefreien Zugriff auf Googles Videoplattform, sondern auch Zugang zu eigens produzierten Serien und Filmen, sogenannten YouTube Originals. „Ihr könnt auch die gesamte Bandbreite der YouTube Originals Shows und Filme einschließlich der Hits Cobra Kai und Impulse plus zwei neue Shows, die heute starten, genießen“, heißt es in der Google-Mitteilung. Bei den neuen Shows handelt es sich um F2 Finding Football sowie um The Sideman Show. Im Herbst sollen außerdem neue, deutschsprachige YouTube Originals dazu kommen.

Preise

Hierzulande kostet YouTube Music pro Monat 9,99 Euro. Wer zusätzlich noch das werbefreie YouTube Premium haben möchte, muss zwei Euro zusätzlich bezahlen, insgesamt also 11,99 Euro. Zum Start kann YouTube Music und Premium drei Monate lang kostenlos getestet werden.

YouTube Music und YouTube Premium sind ab heute für alle Nutzer in den USA, Australien,Neuseeland und Mexiko sowie Österreich, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Norwegen, Russland, Spanien, Schweden und Großbritannien verfügbar.