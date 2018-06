YouTube Music und Premium ist auf dem iPhone teurer

Der Grund dürfte wohl die 30-prozentige Provision sein, die Apple verlangt, wenn Inhalte über iTunes gekauft werden. Google schlägt diesen Betrag offenbar einfach auf den Endpreis auf, der den Kunden verrechnet wird. Derartiges Vorgehen ist auch von anderen Anbietern nicht unbekannt, bei Spotify musste man bis vor kurzem über In-App-Kauf auch mehr bezahlen, was der Streaming-Anbieter aber schließlich abstellte.

Über Browser billiger

In einer Stellungnahme gegenüber der futurezone bestätigte Google am frühen Montagabend, dass die höheren Kosten deshalb anfallen, weil die Provision, die Apple für In-App-Einkäufe verrechnet, an Apple-Nutzer weitergegeben werde. Der Konzern verwies darauf, dass Apple-Nutzer durch das Abschließen des Abos über jeden beliebigen Webbrowser die höheren Preise umgehen können. Dort ist der günstigere Preis für Nutzer aller Endgeräte verfügbar - auch wenn man das Abo über Safari bucht.