YouTube will zum Streaming-Service werden

Am Streaming-Markt steigt der Konkurrenzdruck. YouTube will mit anderen Diensten wie Apple oder Disney gleichziehen.

YouTube will es Amazon und Apple gleichtun. Die Videoplattform plant den Start eines Online-Shops für Video-Streaming-Dienste, wie das Wall Street Journal berichtet.

Der Shop werde firmenintern als „Channel Store“ bezeichnet. Nutzer*innen sollen dort unterschiedliche Streaming-Dienste in einem Abonnement konsumieren und so gebündelt mehrere Videoanbieter zugleich nutzen können. An dem Angebot arbeite YouTube bereits seit 18 Monaten und schon im Herbst 2022 soll es erhältlich sein.

Immer mehr Konsument*innen tauschen Kabel- oder Satellitenfernsehen gegen abonnementbasierte Streaming-Dienste. YouTube will mit seinem Angebot daher mit Tech-Giganten wie Amazon und Apple gleichziehen, die bereits ihre eigenen Angebote für den Verkauf von Streaming-Videodiensten auf den Markt gebracht haben. Auch Disney bietet mittlerweile ein Paket aus mehreren On-Demand-Services wie Disney+, Hulu und ESPN+ an.

Branche unter Druck

Mit seinem Channel-Store dürfte YouTube den Druck auf die Branche weiter erhöhen. Denn die wachsende Konkurrenz am Streaming-Markt treibt bei vielen Plattformen weiter die Preise nach oben.

Trotz positiver Abo-Zahlen muss der Disney-Konzern künftig seine Preise um 38 Prozent anheben, wie die futurezone berichtete. Auch Werbeschaltungen soll es auf der Videoplattform bald geben. Netflix hat, nachdem es in den vergangenen Quartalen viele User*innen verlor, seine Preise ebenfalls erhöht und plant, Werbung einzuführen. Amazon verteuerte sein Prime-Abo ebenso um 30 Prozent im vergangenen Juni.