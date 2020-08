100 Sternschnuppen pro Stunde: Die Perseiden-Schauer beginnen

Mit dem Sternschnuppenstrom der Perseiden erwartet Himmelsgucker in den kommenden Tagen ein wahres Feuerwerk. Recht zahlreich sind sie bereits von diesem Wochenende an zu sehen, genauer vom Sonntag bis Donnerstag.

Ihren Höhepunkt werden die Perseiden am Mittwochvormittag (12. August) haben, wie die Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland mitteilte. Dann sei stündlich mit bis zu 100 verglühenden Meteoren am Himmel zu rechnen. Da es in Deutschland dann zu hell ist, empfehlen sie einen Himmelsblick zuvor.