2 Asteroiden fliegen heute knapp an der Erde vorbei

Die NASA hat zwei Asteroiden entdeckt, die an diesem Wochenende die Erde passieren werden. Am heutigen Samstag um 11:03 Uhr wird 2020 JY mit einem Abstand von 0,01618 Astronomischen Einheiten, also ungefähr 2,4 Millionen Kilometern, an der Erde vorbeifliegen. Das hat das NASA-Zentrum für erdnahe Objektstudien (CNEOS) berechnet.

2020 JY soll 76 Meter breit sein und bewegt sich derzeit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 42.000 Stundenkilometern durch das Sonnensystem. Der Asteroid soll sich laut NASA-Berechnungen in einer weitläufigen Umlaufbahn um die Sonne bewegen.