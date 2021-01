30.500 Eintragungen im E-Impfpass: Dashboard zeigt doppelte Zahl

Seit Dienstagabend ist das Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums online. Hier soll man die aktuelle Zahl der Impfungen in Österreich nachverfolgen können. In den elektronischen Impfpass und damit ins Impfregister wurden bis Donnerstag früh 30.534 Corona-Impfungen eingetragen. Diese Zahl nannte der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, am Vormittag. Die vom Gesundheitsministerium im Dashboard genannte Zahl der bisherigen Impfungen liegt mehr als doppelt so hoch.

Demnach haben sich bis Mittwochabend (19.00 Uhr) 74.100 Personen impfen lassen. Bei der Zahl der bisher Geimpften handelt es sich laut Ministerium allerdings nur um eine Berechnung auf Basis der zu den Impfstellen gelieferten Impfdosen. Die "Live-Prognose" ist überhaupt nur ein Zähler, der zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr sekündlich Impfungen dazurechnet, bis der für den jeweiligen Tag erwarteter Wert erreicht wird. Die Daten aus dem Impfregister fließen hier noch nicht mit ein.

Verwendete Daten öffentlich einsehbar

Auf der Plattform Open Data Österreich können die für das Dashboard verwendeten Daten eingesehen werden. Hier gibt es eine Auflistung nach Bund und Ländern. Aufgelistet werdend prognostizierten Impfungen und Auslieferungen. Für den morgigen Freitag werden dem Datensatz zufolge 84.380 Impfungen prognostiziert.