511 Seuchenexperten befragt: Wann kommt der Alltag wieder?

"Wann können wir wieder auf Konzerte gehen?", "Wann werden wir wieder Freunde umarmen?", "Wie lange müssen wir noch Masken tragen?" oder "Wann ist die Arbeit im Großraumbüro wieder möglich?" - Diese Fragen über alltägliche Aktivitäten hat die New York Times hunderten Epidemiologen gestellt.

511 Seuchenexperten haben den ausführlichen Fragebogen ausgefüllt. Die Antworten spiegeln die persönliche Einschätzung der Experten wider, basieren jedoch auf deren Fachwissen. "Hängt davon ab", wäre die korrekte Antwort auf alle diese Fragen, meinte eine Epidemiologin.

Wie lange der gewohnte Alltag auf sich warten lässt, hänge vor allem damit zusammen, wann effektive Medikamente auf den Markt kommen und wie lange die Entwicklung eines Impfstoffs noch dauert. In der Zwischenzeit liege es an den Menschen, die empfohlenen Maßnahmen einzuhalten. Und dass sich dabei selbst Seuchenexperten uneinig sind, zeigt die ausführliche Umfrage der New York Times.