Alle Coronaviren der Welt würden in eine Coladose passen

Das winzig kleine Sars-Cov-2-Virus bereitet der Menschheit derzeit große Probleme. Die Krankheit COVID-19 ist weltweit stark verbreitet. Jeder Infizierte trägt im Schnitt 10 Milliarden der Coronaviren in sich. Doch welches Volumen nehmen die menschlichen Widersacher eigentlich insgesamt ein. Dieser Frage widmete sich der britische Mathematiker und Buchautor Christian Yates.

Schwierige Schätzung

Yates stellte Berechnungen an, deren Abfolge er in einem neuen YouTube-Video präsentiert. Wie er bei The Conversation schreibt, wurde die Frage nach dem Volumen aller Coronaviren ursprünglich von der Sendung "More or Less" des Radiosenders BBC Radio 4 an ihn herangetragen. Nachdem seine Frau meinte, die Gesamtgröße sei wahrscheinlich wesentlich größer oder wesentlich kleiner als man denke - zwischen olympischem Schwimmbecken und einem Teelöffel - wollte Yates eine genauere Berechnung anstellen.