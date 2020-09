Alter NASA-Satellit in Atmosphäre verglüht

Die NASA hat den „Orbiting Geophysics Observatory 1“ (OGO-1) im September 1964 ins All geschickt - nun ist er am Wochenende verglüht, wie space.com berichtet.



Er war der erste Satellit, der in einer Serie von insgesamt fünf Missionen Wissenschaftlern dabei helfen sollte, die magnetische Umgebung rund um die Erde zu analysieren und zu verstehen. OGO-1 wurde im Jahr 1971 in den Ruhestand geschickt, dennoch ist er von den fünf der Satellit, der sich am Längsten im All gehalten hat.