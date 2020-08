NASA-Rover fotografiert gespenstischen "Staubteufel" am Mars

Der NASA-Marsrover Curiosity hat am Gale-Krater in der südlichen Hemisphäre des Roten Planeten einen gespenstischen "Staubteufel" aufgezeichnet. Dort steht der Sommer an, das heißt, es wird heiß. Und genau so, wie es auf der Erde zu einer atmophärischen Zirkulation kommt, weil sich die Atmosphäre ungleich aufheizt, so passiert es auch auf dem Mars.

Solche Wetterphänomene können zahlreiche Informationen über die saisonalen Veränderungen in der Mars-Atmosphäre liefern. Eine stärkere Oberflächenerwärmung könne laut Atmosphärenforscherin Claire Newman von Aeolis Research on Mars Exploration eine stärkere, vertikale Luftbewegung (Konvektion) und konvektive Wirbelstürme erzeuge. Sind diese Wirbel stark genug, können sie Staub von der Oberfläche hinaufschleudern und als "Staubteufel" sichtbar werden", wie sie in einem Blogeintrag schreibt.