Sintflutartige Regenfälle auf dem Mars

Wer heute an den Mars denkt, sieht staubigen und trockenen roten Boden vor sich. An den Polen des Planeten existiert Eis, flüssiges Wasser wurde aber bisher kaum gefunden. Doch das war nicht immer so.

Forscher haben ausgetrocknete Seen auf der Marsoberfläche untersucht und herausgefunden, dass es dort vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahren heftige Regenfälle gegeben haben muss. Diese führten dazu, dass die Ufer einiger Seen aufbrachen.

Damals sei die Marsoberfläche von Wasser bedeckt gewesen, da es viel geschneit und stark geregnet hätte, heißt es in einem Statement der University of Texas in Austin. „Das ist nun komplett ausgetrocknet und wir versuchen zu verstehen, wie viel Wasser es dort gegeben hat und wohin es verschwunden ist“, erklärt Gaia Stucky de Quay, die an der Studie beteiligt war.

96 Seen untersucht

Der Niederschlag muss laut den Forschungsergebnissen, die im Fachmagazin GeoScienceWorld erschienen sind, zwischen 4 und 159 Metern pro Regenfall gelegen haben. Wie lange so ein Regenfall andauerte, ist unbekannt - es könnte mehrere Tage oder auch mehrere Jahre geregnet haben. Nur so hätte die Wassermenge ausgereicht, um über die Ufer treten zu können. Zum Vergleich: In Österreich liegt der durchschnittliche Niederschlag bei 1,1 Meter pro Jahr.