NASA zeigt "Spaghetti Western"-Landschaft am Mars

Insgesamt legte Curiosity in den vergangenen 8 Jahren mehr als 23 Kilometer am Mars zurück und bohrte 27 Löcher in die Marsoberfläche. Der Rover befindet sich im guten Zustand und wird weiterhin nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten suchen.

Im Februar 2021 wird er Gesellschaft bekommen. Dann soll der neue Rover der NASA, Perseverance, am Mars landen, der vor kurzem erfolgreich gestartet ist. Auch ein chinesischer Rover wird im Februar nächsten Jahres auf dem Mars erwartet.