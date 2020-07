Apollo-Joysticks um hohe Summe versteigert: NASA unglücklich

NASA will Objekte zurück

Bereits 2013 sollten sie versteigert werden, allerdings intervenierte die NASA damals. Die Raumfahrtagentur wollte ermitteln, wem die Objekte gehören. Sie wünschten sich eigentlich, die Steuerknüppel im Smithsonian National Air and Space Museum auszustellen. Es ist in Besitz des Command Modules, in dem Nachbildungen der Objekte installiert wurden.

Die NASA kann solche Relikte theoretisch einklagen oder die Besitzer bitten, sie freiwillig an die NASA zurückzugeben oder einem Museum zu stiften, heißt es in einem Bericht des NASA Office of Inspector General (OIG). Viel Erfolg habe man mit dieser Strategie bisher allerdings nicht gehabt. Nach 3 Jahren verlief der Versuch der NASA, die Steuerknüppel zurückzubekommen, im Sande. Gesetzlich sind zwar alle Objekte des Apollo-Flugs in Besitz der Crew. Da die Astronauten sie aber abgelehnt hatten, kann die NASA sie nicht einklagen. So konnten sie nun ohne rechtlichen Einwand den Besitzer wechseln.