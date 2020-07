Videos der Mondlandungen spektakulär überarbeitet

Hilfreiche KI

Um die Videos neu erstrahlen zu lassen, wurde die Open-Source-KI Depth-Aware Video Frame Interpolation (DAIN) genutzt. Diese generiert zusätzliche Bilder zwischen den Aufnahmen, um die Bildrate der Videos zu erhöhen.

Je höher die Bildrate des Originalvideos ist, desto besser funktioniert das. Bei den Videos der Apollo-Missionen schwankt diese aber. Einige Videos sind nur mit einem Bild pro Sekunde aufgenommen, andere mit 6, 12 oder 24.

Bei einigen Videos schwankt die Bildrate auch. Das macht das Ganze schwieriger, da die KI die Angabe der Bildrate benötigt, um korrekt zu funktionieren. DutchSteamMachine hat in diesen Fällen versucht herauszuhören, über was die Astronauten gerade reden, während sie die Kamera auf etwas richten. So konnte er die richtige Framerate erraten.

20 Stunden für 5 Minuten

Außerdem hat er noch Farbkorrekturen und andere kleinere Verbesserungen vorgenommen. Je nach Ausgangsvideo dauerte das Berechnen des überarbeiteten, 5 Minuten langen Videos zwischen 6 und 20 Stunden am Computer. Laut DutchSteamMachine solle man vorsichtig sein, wenn das zuhause ebenfalls machen wolle: Man benötige nicht nur eine starke Grafikkarte, sondern auch bessere Lüfter dafür. Sonst kann die lange, hohe Auslastung den Computer zum Abstürzen bringen.

DutchSteamMachine betreibt die digitale Restauration als Hobby. Neben Videos überarbeitet er auch Fotos, die man auf seinen Flickr-Account ansehen kann. Wer ihn unterstützen möchte, kann dies auf Patreon tun.