Apple patentiert elektronischen Handschuh

So routiniert bis langweilig die jüngsten Geräte-Updates bei Apple ausfielen, könnte der Konzern in Zukunft doch wieder einmal mit einer echten Innovation punkten. Wie ein Patentantrag in den USA nun suggeriert, arbeitet Apple an textilen Stoffen mit eingewebter Elektronik. Als konkretes Beispiel wird explizit ein Handschuh angeführt, der auf Berührungen und Druckanwendung reagiert und zudem diverse Messungen durchführen kann.